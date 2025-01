Zmiany w sprawie patostreamów. Rząd zapowiada nowe regulacje

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha (Koalicja Obywatelska) i wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz (Nowa Lewica) potwierdzili w rozmowie z Polsat News, że ich resorty we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji pracują nad nowymi przepisami, by dostęp do patostremów dla dzieci i młodzieży został ograniczony. Prawo wymaga jednak ustalenia w pierwszej kolejności definicji tego słowa.

