Resort chce też, by w szkołach publicznych od przyszłego roku szkolnego nauka religii i etyki odbywała się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo , przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Religia w szkołach. "Zrobiliśmy wszystko"

- Zrobiliśmy wszystko , żeby skonsultować tę decyzję z Kościołem. Zdajemy sobie sprawę, że wymiar jednej godziny jest sensowny - powiedziała Lubnauer. Argumentowała, że dotychczas lekcji religii w szkole podstawowej było tyle, co w sumie historii, WOS-u i edukacji dla bezpieczeństwa.

Ministerstwo ustąpiło w kwestii miejsca religii w planie lekcji

W pewnych kwestiach, jak dodała, resort ustąpił Kościołowi . Chodzi m.in. o to, że lekcja religii nie zawsze musi być pierwszą lub ostatnią .

- Jeżeli 100 proc. dzieci będzie w danej klasie chodzić na lekcje religii, to wtedy ona będzie mogła być nie pierwsza i nie ostatnia, ale to w sytuacji, w której nikt nie musi czekać, to jest podstawowy warunek - poinformowała Lubnauer.