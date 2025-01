Pogoda w Polsce od dłuższego czasu bardziej kojarzyła się z jesienią lub wiosną, niż zimą. Jeszcze niedawno miejscami było nawet 15 stopni Celsjusza. Teraz to się zmieni i w sobotę i niedzielę w ciągu dnia nie będzie cieplej niż 5 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ślisko i chłodno w sobotę

W pierwszej połowie weekendu pojawi się więcej rozpogodzeń. W wielu miejscach kraju mimo to pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W połączeniu z niższymi temperaturami rano i wieczorem na drogach i chodnikach może być ślisko - przestrzega IMGW.

O ile noc z piątku na sobotę będzie zimna, z temperaturami od -1 do 2 stopni, a w rejonie Podhala do -6 stopni Celsjusza, to po wschodzie słońca temperatury wzrosną powyżej zera. W sobotę będzie od zera stopni na terenach podgórskich do 2-5 stopni w reszcie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na wschodzie okresami porywisty.

Kolejna noc będzie jednak wyraźnie chłodniejsza.

Mroźna noc, chłodny dzień

Weekendowa noc z soboty na niedzielę najzimniejsza znowu będzie na Podhalu. Tam panować będzie mróz na poziomie -10 st. C. Na terenach podgórskich będzie -5 stopni, a w centrum -2 st. C. Nocą najcieplej będzie w rejonie Helu: około 1 stopień powyżej zera. Lokalnie mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Niedziela będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Znowu lokalnie będą występować przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatury w drugiej połowie weekendu będą zbliżone do tych z soboty i w ciągu dnia również wyniosą kilka stopni powyżej zera. Jedynie na Podhalu będzie około -1 st. C, w pozostałych częściach kraju można oczekiwać od 1 do 4 stopni. Wiatr wciąż będzie słaby.



