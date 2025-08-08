W skrócie Kanał "Warszawska Syrenka" na Telegramie jest wykorzystywany do szerzenia rosyjskiej dezinformacji wśród rosyjskojęzycznych mieszkańców Polski.

Celem tej propagandy jest podważanie zaufania do polskich instytucji oraz wywoływanie napięć społecznych, zwłaszcza wobec Ukraińców i innych mniejszości.

Raport wskazuje na zaangażowanie Mińska oraz stosowanie zaawansowanych technik manipulacji informacją w ramach szerszej wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę.

W raporcie "Warszawa nową 'matką grodów ruskich'?", opublikowanym przez Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza, przeanalizowano rosyjską działalność na Telegramie, skierowaną do rosyjskojęzycznych mieszkańców Polski.

Z analizy wynika, że kanał "Warszawska Syrenka" na Telegramie stanowi kluczowe narzędzie dezinformacji, mające na celu destabilizację Polski. Jak pokazują badania, jego przekaz, skierowany przede wszystkim do Ukraińców, Białorusinów i Rosjan mieszkających w Polsce, wpisuje się w szerszą strategię podważania zaufania do polskich instytucji państwowych. Raport wskazuje, że główny ośrodek tej działalności znajduje się w Mińsku, a celem jest tworzenie narracji, które podważają stabilność Polski.

W narracji propagandowej silnie zaakcentowano wątki antyukraińskie. Kanał kwestionował wkład Ukraińców w polską gospodarkę, twierdząc, że stanowią oni tanią siłę roboczą, która odbiera miejsca pracy Polakom. Prezentowano Ukraińców jako nieproszonych gości, którzy nadużywają polskich zasiłków i są źródłem przestępczości.

Wojna hybrydowa toczy się w sieci. Celem Polska

- Mińsk dysponuje zapleczem technicznym, które umożliwia prowadzenie działań propagandowych. Ma także silne relacje z Chinami, od których może pozyskiwać technologie niezbędne do realizacji takich działań - wyjaśniła dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka raportu. Dodała, że Białoruś jest również krajem, który kształci tzw. IT-ników - specjalistów przygotowanych do prowadzenia tego rodzaju aktywności.

Raport wskazuje, że osoby zaangażowane w prowadzenie "Warszawskiej Syrenki" stosują "polityczne technologie", czyli techniki psychologicznego oddziaływania. Są one częścią wojny hybrydowej, którą Moskwa i Mińsk prowadzą przeciwko takim krajom, jak Polska czy Litwa. Metody te, wywodzące się z przestrzeni postsowieckiej, mają na celu wywołanie wrażenia niestabilności państwa, słabości demokracji i instytucji europejskich oraz osłabienie zaufania do porządku politycznego i prawnego.

W ocenie Kwiatkowskiej-Moskalewicz bardzo prawdopodobne jest, że Moskwa kontroluje duże podmioty medialne, takie jak "Sputnik", podczas gdy Mińsk zarządza mniejszymi kanałami, jak ten, który prześledziła i opisała w swoim raporcie. - Polska to dla Białorusi dobrze rozpoznany teren, co ułatwia lokalizowanie przekazów. Natomiast Moskwa patrzy na Polskę przez pryzmat innych, większych graczy - takich jak Berlin, Paryż czy Waszyngton.

Polska na celowniku Rosji i Białorusi. Wykorzystano wybory prezydenckie

Działania propagandystów były szczególnie intensywne w czasie kampanii prezydenckiej. Głównym celem wrogiej narracji stał się Rafał Trzaskowski, którego przedstawiano jako kandydata zależnego od "Unii Europejskiej i LGBT", realizującego niemieckie interesy. Przekazy te kwestionowały suwerenność Polski i jej gotowość do obrony militarnej. Jedynym kandydatem przedstawianym w pozytywnym świetle był Sławomir Mentzen z Konfederacji, którego opinie na tematy polityczne i wojskowe cytowano na kanale wielokrotnie.

W ramach tej kampanii wykorzystano również bardziej drastyczne metody. W raporcie przywołano przykład fałszywego pisma, rzekomo wystosowanego przez Fundację "Ukraiński Dom", wzywającego do organizowania wieców poparcia Rafała Trzaskowskiego. Treść listów - zawierająca rusycyzmy i błędy w transliteracji - każe przypuszczać, że zostały one stworzone w języku rosyjskim, a następnie przetłumaczone.

Ukazać Polskę jako "wasala Zachodu"

Innym przykładem było fałszywe nagranie, w którym rzekomo Swiatłana Cichanouska, białoruska opozycjonistka, wyrażała poparcie dla Trzaskowskiego. Jak przekonuje raport, celem tego materiału było wywołanie negatywnych reakcji wyborców na kandydata, któremu Cichanouska miała rzekomo udzielić swojego wsparcia.

- Tu nie chodzi o to, żeby realnie wpłynąć na wynik wyborów, a jedynie wykorzystać wydarzenie, którym przecież również rosyjskojęzyczna ludność w Polsce żywo się interesuje, choć w większości nie ma prawa głosu, żeby ukazać Polskę jako "wasala Zachodu" - uzasadniła nasilenie tych działań Kwiatkowska-Moskalewicz.

"Syrenka Warszawska" kolportowała również przekaz antyeuropejski i antyamerykański. Unia Europejska była przedstawiana jako siła niszcząca polską państwowość. Wątki antyamerykańskie skupiały się z kolei na przedstawianiu USA jako mocarstwa, które wykorzystuje Polskę jako posłusznego satelitę i rynek zbytu dla produkcji zbrojeniowej. Dla twórców kanału narzędziem rozniecania konfliktu są także kwestie historyczne, w szczególności sprawa rzezi wołyńskiej.

