Poważne zagrożenie w Niemczech. Służby polują na agentów Putina

Agata Sucharska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec ostrzega przed nasilającym się ryzykiem sabotażu ze strony Rosji. Zagrożona może być przede wszystkim niemiecka kolej, gdzie w ostatnim czasie doszło do serii podpaleń. Jak ustalił "Bild" służby już polują na agentów Putina, którzy mogą stać za atakami.

Niemieckie służby ścigają rosyjskich agentów po serii ataków na kolej
Niemieckie służby ścigają rosyjskich agentów po serii ataków na kolejLISI NIESNER / Reuters / ForumAFP

W skrócie

  • Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych ostrzega przed wzrostem ryzyka sabotażu ze strony Rosji, szczególnie wobec infrastruktury kolejowej.
  • W ostatnim czasie na niemieckich torach doszło do kilku podpaleń, do których przyznała się grupa "Angry Birds", a służby podejrzewają również udział rosyjskich agentów.
  • Niemieckie organy bezpieczeństwa już podjęły działania i polują na agentów werbowanych przez Rosję, często działających przez internet dla jednorazowych zleceń.
- Obecnie w Niemczech istnieje zwiększone potencjalne zagrożenie w odniesieniu do działań sabotażowych lub przygotowawczych - przekazał rzecznik niemieckiego resortu w rozmowie z "Bildem".

Dziennik zwraca uwagę, że szczególnie narażona na ataki może być rozległa infrastruktura kolejowa, która liczy 33 tysiące kilometrów torów i obsługuje ponad siedem milionów pasażerów dziennie.

Niemcy. Seria podpaleń. Służby podejrzewają rosyjski sabotaż

W ubiegłym tygodniu na trasie między Düsseldorfem a Duisburgiem wykryto dwa przypadki podpaleń, do których przyznała się radykalnie lewicowa grupa "Angry Birds".

Kolejny atak odnotowano w Saksonii-Anhalt. "Według wstępnych ustaleń dochodzenia, ten pożar kabli również był aktem przestępczym" - przekazało w oświadczeniu Deutsche Bahn. Choć sprawców ujęto, niepokój narasta - szczególnie w kontekście rosnącej aktywności rosyjskich służb wywiadowczych.

    Pod uwagę brane są różne akty przemocy, takie jak podpalenia, niebezpieczne zakłócenia w ruchu kolejowym czy niszczenie mienia. 

    Jak dowiedział się "Bild" w kręgach związanych z bezpieczeństwem niemieckie służby już polują na agentów, którzy działają w Niemczech na zlecenie Rosji.

    Niemcy polują na rosyjskich agentów. Służby postawione w stan gotowości

    Według ustaleń "Bilda" niemieckie organy bezpieczeństwa już prowadzą działania wymierzone w osoby działające na zlecenie Rosji.

    Monitorowani są tzw. agenci jednorazowego użytku - werbowani do pojedynczych aktów sabotażu, często bez wiedzy o tym, komu naprawdę służą.

      Często są to przestępcy rekrutowani przez internet, motywowani finansowo, działający w ramach nieprzejrzystych łańcuchów zleceń.

      Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt zapewnia w rozmowie z dziennikiem, że zarówno służby bezpieczeństwa, jak i przedsiębiorstwa kolejowe pozostają w ścisłym kontakcie i są odpowiednio czujne.

      Źródło: "Bild"

