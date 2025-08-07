Tylko około 25 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chcą, by ich kraj walczył aż do zwycięstwa z Rosją, podczas gdy w 2022 r. było to 75 proc.

Jednocześnie zaledwie około 25 proc. respondentów spodziewa się trwałego pokoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 70 proc. uważa go za "bardzo mało" lub "dość mało" prawdopodobny.

Od 2022 r. znacznie spadł odsetek osób pozytywnie oceniających kierownictwo USA - z około 65 proc. do zaledwie 16 proc., przy czym trend spadkowy rozpoczął się jeszcze przed objęciem urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa.

Jednocześnie do 63 proc. wzrósł odsetek osób pozytywnie oceniających władze Niemiec.

Wojna w Ukrainie. Członkostwo w UE i NATO. Ukraińcy coraz mniej optymistyczni

Spadł optymizm Ukraińców co do perspektyw wejścia ich kraju do NATO i UE. Obecnie tylko około jednej trzeciej ankietowanych sądzi, że ich kraj wejdzie do NATO w ciągu 10 lat, 25 proc. uważa, że zajmie to co najmniej 10 lat, a według jednej trzeciej nigdy do tego nie dojdzie.

Ponad połowa (52 proc.) Ukraińców uważa, że ich kraj stanie się członkiem Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 10 lat. Także w tym przypadku optymizm spadł w porównaniu z 2022 r., kiedy sądziło tak 73 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono z udziałem 1000 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających w Ukrainie. Z powodu niemożności dostępu badania nie objęły terenów okupowanych przez Rosję, gdzie mieszka ok. 10 proc. ludności Ukrainy.

Prezydent Nawrocki: Polityka orderowa to część polityki pamięci państwa polskiego Polsat News Polsat News