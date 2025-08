Współpracownik Putina stwierdził, że Moskwa w ten sposób zachowa prawo do "podjęcia odpowiednich działań, jeśli to konieczne".

Kreml podkreślił, że decyzja o ewentualnym rozmieszczeniu rakiet nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Dmitrij Pieskow powiedział również, że Moskwa w ten sposób "zachowa sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków, jeśli to konieczne" . Zaznaczył przy tym, że Kreml nie będzie publicznie informował o decyzjach w sprawie rozmieszczenia swoich rakiet .

Z kolei jak zaznaczył ostatnio były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew , "wrogowie Rosji powinni być w gotowości". "To nowa rzeczywistość, z którą wszyscy nasi przeciwnicy będą musieli się liczyć. Spodziewajcie się dalszych kroków " - napisał w mediach społecznościowych.

Rosyjskie MSZ podkreśliło, że działania państw Zachodu prowadzą do powstania "destabilizującego potencjału rakietowego" w regionach przyległych do Rosji, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.