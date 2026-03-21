Nocna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Iran odgraża się ZEA

Oprac.: Joanna Mazur

Izraelskie ataki na cele w Iranie nie ustają, a konflikt na Bliskim Wschodzie rozlewa się w regionie. Arabia Saudyjska poinformowała o zestrzeleniu kilkudziesięciu dronów, obrona przeciwlotnicza działała także w Dubaju. Tymczasem Iran zagroził uderzeniem "decydującą siłą" w Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Pocisk na nocnym niebie. Rakieta przelatuje nad zabudowaniami w mieście na Bliskim Wschodzie
Seria ataków na Bliskim Wschodzie. Izrael uderza w Iran, Teheran odpowiada

  • Izraelskie Siły Obronne prowadzą ataki na cele irańskie w Teheranie, agencje donoszą o eksplozjach w zachodnich dzielnicach miasta.
  • Arabia Saudyjska zestrzeliła ponad 20 dronów, a władze Dubaju potwierdziły przechwytywanie dronów przez systemy obronne; obrona działała również w Kuwejcie.
  • Teheran zagroził uderzeniem "decydującą siłą" w Zjednoczone Emiraty Arabskie, a proirańska grupa w Iraku przeprowadziła w ostatniej dobie 27 ataków na bazy i obiekty w regionie.
Siły Obronne Izraela (IDF) oświadczyły w krótkim komunikacie, że ich lotnictwo "uderza w cele irańskiego reżimu terrorystycznego w Teheranie". Agencje donoszą o eksplozjach słyszanych w zachodnich dzielnicach irańskiej stolicy.

Wcześniej izraelska obrona przechwyciła nad Morzem Martwym pociski balistyczne.

Seria ataków na Bliskim Wschodzie. Iran grozi uderzeniem w Zjednoczone Emiraty Arabskie

Konflikt stale rozlewa się na państwa arabskie Zatoki Perskiej. Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu ponad 20 dronów, głównie na wschodzie kraju. Władze Dubaju przekazały, że wybuchy w mieście były wynikiem "skutecznych operacji przechwytywania" dronów przez systemy obronne. Resort obrony Kuwejtu również ogłosił, że odpiera "wrogie ataki rakietowe i dronowe".

    Teheran w komunikacie przekazanym przez państwowego nadawcę zagroził uderzeniem "decydującą siłą" w ZEA w związku ze sporem o wyspy Abu Musa i Większy Tunb w cieśninie Ormuz.

    Równolegle IDF wezwały do "natychmiastowej ewakuacji" mieszkańców siedmiu dzielnic na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu, gdzie atakuje cele finansowanej przez Iran organizacji Hezbollah.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. Media o ataku na obiekt dyplomatyczny w Bagdadzie

    Z kolei proirańska grupa Islamski Ruch Oporu w Iraku przyznała się do przeprowadzenia w ciągu ostatniej doby 27 operacji z użyciem bezzałogowców i pocisków rakietowych wymierzonych "przeciwko bazom wroga w Iraku i w regionie".

    Wcześniej media informowały o ataku na obiekt dyplomatyczny i logistyczny przy lotnisku w Bagdadzie, w którym stacjonuje personel wojskowy USA.

    Wojna USA i Izraela z Iranem trwa od 28 lutego, co doprowadziło do paraliżu szlaków handlowych w cieśninie Ormuz i destabilizacji rynków ropy naftowej.

