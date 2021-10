- Kochani, byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie, a my mamy w haśle "za naszą wolność i waszą" i to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi - mówił podczas przemówienia Traczyk-Stawska.

Podczas przemówienia uczestniczki powstania warszawskiego słychać było okrzyki przez megafon zebranych w pobliżu kontrmanifestantów ze środowisk narodowych.

- Milcz, głupi chłopie. Milcz, milcz, milcz, chamie skończony. Milcz, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli, ja tu po to jestem żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także - odpowiedziała Traczyk-Stawska.



Reklama

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Michał Kokoszkiewicz, Traczyk-Stawska wybrała się osobiście do manifestujących narodowców.





Protest na Placu Zamkowym

Na Placu Zamkowym w Warszawie po godz. 18 rozpoczęła się manifestacja poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Inicjatorem wiecu jest lider PO Donald Tusk. Obok, na Podwalu, trwa również pikieta pod hasłem "Wybieram Polskę" środowisk narodowych.

Uczestnicy prounijnej manifestacji przyszli z flagami UE oraz sztandarami w barwach narodowych. Część z nich ma transparenty z hasłami popierającymi obecność Polski w Unii oraz tęczowe flagi. Uczestnicy wiecu skandują hasło "Zostajemy!".

Do udziału w manifestacji Tusk wezwał w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Do uczestnictwa w wiecu zaprosił wszystkich tych, którzy chcą bronić "Polski europejskiej".

Kilkanaście minut wcześniej przed pomnikiem Małego Powstańca zebrali się członkowie i sympatycy Rot Niepodległości i Straży Narodowej. Nad ich głowami powiewają biało-czerwone flagi. Uczestnicy kontrmanifestacji przygotowali wielki baner z napisem "Konstytucja". Część z nich trzyma transparent z napisem "Witaj królu Europy". Przy pomocy sprzętu nagłośnieniowego odtwarzają wypowiedzi polityków opozycji na temat Unii.