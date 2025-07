Wakacyjna układanka rodziców. "Nie każdego stać na półkolonie"

Czas beztroski i odpoczynku, ale nie dla wszystkich. Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym w wakacje często mają problem ze znalezieniem opieki dla swoich pociech, które są za małe, by pozostać w same w domu.

Nie każdego stać na półkolonie w mieście, nie każdy też ma rodzinę, która może pomóc. A na czas wyjścia rodzica do pracy ktoś dzieckiem musi się zająć.

- Tak uzbierają się trzy tygodnie. Reszta wakacji to logistyczna układanka na najwyższym poziomie. Nie pracujemy zdalnie, córka nie ma jeszcze ośmiu lat, jest za mała, żeby cały dzień siedzieć sama w domu - podkreśla Marta.

Choć odpowiedzialność za ewentualne narażenie dziecka na niebezpieczeństwo spoczywa na rodzicach, prawo nie określa dolnej granicy wieku dziecka, po której można je pozostawić bez opieki w domu. W przepisach można znaleźć kilka podpowiedzi, np. jeśli w razie zamknięcia szkoły rodzic musi zająć się dzieckiem i nie może wykonywać pracy, zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje tylko do ósmego roku życia dziecka.

Z kolei według przepisów Prawa o ruchu drogowym dziecko do siódmego roku życia nie może poruszać się samodzielnie po drogach publicznych, musi być pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat - wyjaśniała na łamach portalu prawo.pl sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.