Rodzice wpłacali, pieniądze zniknęły. "Po prostu je wydała"

Nawet kilkanaście tysięcy złotych wpłaconych przez rodziców na prezent dla nauczyciela i zakończenie roku czy też na wycieczkę szkolną potrafi zniknąć z konta klasowego skarbnika. - Rodzice przywłaszczają pieniądze i zaskakujące jest to, jak duże mają poczucie bezkarności - mówi Interii detektyw Małgorzata Marczulewska. Zgłaszają się do niej osoby, które chcą to zmienić. Są już pierwsze efekty.