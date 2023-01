Amatorzy słodkości za ulubione produkty również zapłacą więcej. W grupie "cukier i słodycze" ceny wzrosną o 10,1 proc. (12,2 proc), a "napoje" zdrożeją o 9,2 proc. (9,9 proc.).

Zdjęcie / INTERIA.PL

Owoce i warzywa natomiast, według prognoz, rosnąć mogą mocniej niż pozostałe produkty. W 2022 roku owoce drożały o 9,1 proc., a w 2023 ich ceny wzrosną średniorocznie o 14,5 proc. Podobnie warzywa - w 2022 roku ich ceny wzrosły o 11,2 proc., w 2023 wzrosną o 15,2 proc.

Zdjęcie / INTERIA.PL

- Klient w sklepie będzie widział, że ceny cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. W 2022 roku te podwyżki były dość częste. Można oczekiwać, że w tym roku będą one rzadsze i łagodniejsze niż w ubiegłym - wskazuje Jakub Olipra.

Co złożyło się na podwyżki cen żywności?

Pytamy jeszcze eksperta, co złożyło się na podwyżki cen żywności. Czynników jest kilka.

- Początkowo był to zwiększony popyt na żywność wraz z wygasaniem pandemii, przy jej ograniczonej podaży, co sprzyjało wzrostowi cen. Następnie ze względu na silny wzrost cen gazu zwiększyły się ceny nawozów. Wyższe ceny nawozów to droższa produkcja roślinna, a w konsekwencji również produkcja zwierzęca - wyjaśnia Jakub Olipra.

- W lutym ubiegłego roku dodatkowym czynnikiem, który podbił ceny żywności, był wybuch wojny w Ukrainie, ze względu na duże znaczenie tego kraju w światowym rynku żywności. W ostatnich kwartałach wzrostowi cen żywności sprzyjały rosnące koszty jej przetwórstwa i dystrybucji wynikające z rosnących kosztów energii, pracy, opakowań, środków chemicznych wykorzystywanych w produkcji żywności oraz transportu - dodaje.

Na koniec podkreśla: - Nie przewidujemy scenariusza, w którym doszłoby do spadku cen żywności w 2023 roku.