Na początku uroczystości przy pomniku, naczelny rabin Polski Michael Schudrich powiedział tylko krótko, że "jesteśmy tutaj, (żeby) modlić (się), żałować niewinnych ludzi, którzy byli zabici tutaj, dokładnie w tej dacie, 10 lipca 1941 roku".

- My nie jesteśmy tutaj na dyskusjach historycznych, jesteśmy tutaj modlić (się) i żałować razem - podkreślił Schudrich.

Ambasador Izraela Jaakow Liwne: Najbardziej brutalne morderstwo niewinnych ludzi

- To bardzo smutne dni, w których niewinni ludzie byli zamordowani w najbardziej brutalny sposób, tylko dlatego, że byli Żydami. Powinniśmy pamiętać o tym dzisiaj i rozumieć, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą nienawiść, to niebezpieczeństwo nie tylko dla Żydów, to jest niebezpieczeństwo dla ludzkości, to ludzkość powinna wyciągnąć z tego lekcję - powiedział dziennikarzom po uroczystościach ambasador Izraela Jaakow Liwne.

Dyplomata dodał, że uhonorowaniem pamięci niewinnych ofiar jest pamięć o historii "tak, jak ona się wydarzyła, bo nie jest możliwa jej zmiana", bo tylko wtedy można rozumieć to, co się wydarzyło, zapobiegać takim zdarzeniom, by się nie powtórzyły. - Historia jest częścią nas i nie może i nie powinna być zapomniana - powiedział ambasador.