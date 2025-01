To nie koniec ataku zimy w Polsce. Pogoda niesie kolejne śnieżyce

To nie koniec obfitych opadów śniegu. Choć miłośnicy zimy zaciskają kciuki, to minionej doby służby musiały interweniować w całym kraju niemal tysiąc razy. Zgodnie z prognozami pogody dodatkowe centymetry białego puchu przybędą zwłaszcza na południu Polski. Mimo to północ nie będzie wolna od alertów - tam spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.