Huśtawka pogodowa trwa. Kolejne dni to masa zmian - przeważnie niezbyt przyjemnych. Chociaż w piątek sypnęło śniegiem i mogliśmy wyraźnie poczuć wreszcie nadejście zimy, to wygląda na to, że taka aura nie utrzyma się długo. Pierwsze zmiany nastąpią jeszcze w weekend, kiedy z powrotem dotrze do nas ocieplenie. Zanim to jednak nastąpi zrobi się bardzo mroźnie, nawet do -15 stopni Celsjusza. W całym kraju może być ślisko i niebezpiecznie.