Wtorkowy poranek powitał nas siarczystymi mrozami, zwłaszcza na południu. W Jeleniej Górze było -17,7 st. C, a w Jakuszycach -22,8 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przy gruncie było jeszcze zimniej: w Jeleniej Górze -24 stopnie. W najbliższym czasie pobudka będzie wyglądać podobnie, a na ocieplenie poczekamy do końca tygodnia.