"Worek z mrozami się rozwiązał" - donoszą badacze tatrzańskiego mrozowiska. Na stacji pomiarowej Litworowy Kocioł piąty dzień z rzędu zanotowano mrozy przekraczające -30 stopni Celsjusza. To właśnie w tym miejscu na początku tygodnia było -41,1 st. C. Była to najniższa temperatura zmierzona kiedykolwiek na terenie Polski.