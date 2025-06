W dalszej części wypowiedzi premier ujawnił, że zwróci się do prokuratora generalnego Adama Bodnara, by wszelkie, ewentualne nieprawidłowości zostały rozliczone.

- To byłoby złe z punktu widzenia fundamentów demokracji. Skoro i SN i PKW uznają, że tam, gdzie są ewidentne sygnały o nieprawidłowościach, należy głosy przeliczyć, na razie dotyczy to 12 czy 13 komisji, to nie mam żadnych wątpliwości, i nie chodzi mi o argumenty posła Giertycha, rozumiem emocje po obu stronach, ale zostawmy na to na boku - podsumował.