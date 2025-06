Wątpliwości wokół liczenia głosów. Dosadny komentarz premiera

Donald Tusk uzyskał wotum zaufania w Sejmie, a następnie spotkał się z dziennikarzami. - Bardzo mi zależy, żeby wszystkie niejasności wokół liczenia głosów były wyjaśnione, ale nie moją intencją jest podważanie wyników wyborów. Chociaż wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia nie z pomyłkami, ale planowanym oszustwem, czy fałszerstwem - przekazał w nawiązaniu do wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, w kilku komisjach miało dojść do zamiany głosów w drugiej turze.