Prezydent Andrzej Duda przebywa w Malezji, gdzie we wtorek spotkał się z tamtejszym premierem Anwarem Ibrahimem. Zagraniczna wizyta polskiego przywódcy potrwa do środy.

- Ja podchodzę do tego bardzo spokojnie, ale kiedy czytam takie wypowiedzi jak pana Leszka Millera czy Romana Giertycha, nawołujące do ponownego przeliczenia głosów (...) to zwracam uwagę moim rodakom, aby bacznie przyglądali się tej sytuacji i nie pozwalali na to, żeby w Polsce naruszane były podstawowe zasady demokratyczne - mówił Andrzej Duda.