" Życzę mądrych dowódców, odpowiedzialnego i lojalnego nadzoru cywilnego oraz nowoczesnego, niezawodnego sprzętu " - napisał we wtorek na Twitterze były premier.

- Donald Tusk i jego ekipa najpierw likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie Polski , potem krytykowali nas za to, że zbudowaliśmy barierę na granicy z Białorusią, a następnie zapowiadali jej likwidację. Nie pozwolimy na to, by Polska była bezsilna - zarzucił w nagraniu promującym referendum Mariusz Błaszczak.