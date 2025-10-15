W skrócie Premier Donald Tusk przyznał, że koalicja rządząca okazała się trudniejsza, niż zakładał i wziął odpowiedzialność za niespełnione obietnice.

Podkreślił wyzwania związane z brakiem jednomyślności w kwestiach takich jak aborcja i związki partnerskie.

Zapowiedział dalsze próby porozumienia i podkreślił konieczność współpracy dla dobra Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ocenie premiera, kolejne lata będą wymagały "bardzo dużo wysiłku".

- Jeśli coś jest trudniejsze, niż się wydawało na początku, czy to ma oznaczać, że my opuścimy ręce? Czy to ma oznaczać, że Polskę oddamy znowu w ręce tych, którzy doprowadzili do największej drożyzny w historii demokratycznej Polski? To ma oznaczać, że Mejza będzie rządził w Polsce? Że sędzia Iwaniec czy Szmydt będą symbolami polskiego sądownictwa? - pytał Tusk.

Jak dodał, on sam wierzy, że Polska "jest skazana na wielkość (…), jeśli wszyscy razem będziemy tę Polskę budowali z pełnym przekonaniem, że jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich".

- Polska jest naprawdę najlepszym miejscem na ziemi. Nawet, jeśli nie zawsze to widzimy - zaznaczył szef rządu.

Piotrków Trybunalski. Donald Tusk: Koalicja rządząca nie jest jednorodna

W trakcie serii pytań premier odniósł się m.in. do kwestii aborcji, w tym do ubiegłorocznego głosowania w Sejmie, na którym nie zebrano większości do uchwalenia noweli Kodeksu karnego dot. dekryminalizacji pomocy w aborcji.

- Byłem przekonany, że bezpieczeństwo kobiet (…), prawo do legalnej aborcji do dwunastego tygodnia (…) to było to, w co wierzyłem, że jest możliwe - mówił premier.

Jak dodał, nieuchwalenie projektu noweli było pierwszym momentem, gdy okazało się, że koalicja rządząca "nie jest jednorodna" i choć on sam nie zmienił zdania w sprawie aborcji, to nie jest on w stanie przekonać do niego niektórych członków koalicji.

Premier o pracy koalicji rządzącej. "Też chciałbym więcej"

Premier podkreślił jednak, że jego rolą jest czasem zrobić "wszystko, co jest możliwe, mimo że nie ma większości w Sejmie". Jak dodał, tak jest m.in. w kwestii aborcji.

- Też chciałbym więcej. Podejmiemy jeszcze jedną próbę - zapowiedział.

Według Tuska taka sytuacja ma miejsce także w przypadku związków partnerskich oraz niedawno wypracowanego porozumienia w koalicji dotyczącego ich formalizacji.

Jak zauważył, zdaniem w tej sprawie najbardziej różniły się Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Prosiłem ich przez wiele miesięcy: poszukajcie, może jednak znajdziemy jakieś rozwiązanie i okej - ja dostanę po głowie, bo nikt nie będzie szczęśliwy, ale przynajmniej będzie dla tych ludzi lepiej - podkreślił premier.

Problemy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Minister energii w ''Graffiti'': Bez restrukturyzacji się nie obejdzie Polsat News Polsat News