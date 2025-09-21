Trzy nowe drony odnalezione. Pojawiają się kolejne informacje

Komunikat o znalezieniu szczątków kolejnego drona pojawił się w niedzielę w południe. Na fragmenty obiektu natrafiono około godz. 9 rano.

"W miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona" - przekazała mazowiecka policja.

Odnaleziono szczątki dronów. Nowe informacje służb

Zadysponowani na miejsce funkcjonariusze zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. "Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach" - dodano.

W kolejnym komunikacie, opublikowanym kilka minut później, policja przekazała o odnalezieniu szczątków jeszcze jednego obiektu.

"Dziś (w niedzielę - red.) po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona" - powiadomiono. Odległość do najbliższych zabudowań w miejscowości Biała Góra to około sześciu kilometrów.

"Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu" - dodano.

Szczątki dronów w kilku miejscowościach. Powiadomiono Żandarmerię Wojskową

Kolejny komunikat w sprawie opublikowała także policja lubelska. W niedzielę około godz. 10 w miejscowości Sulmice w gminie Skierbieszów w powiecie zamojskim, "grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi" - czytamy.

Jak dodano, obiekt znaleziono na terenie leśnym, położonym w odległości około 1500 metrów od zabudowań. Miejsce oraz obiekt zostały zabezpieczone, a o sprawie powiadomiono Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Zamościu.

Więcej informacji wkrótce.

