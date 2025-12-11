W skrócie Radosław Sikorski wyraźnie wygrał w sondażu na najlepszego ministra spraw zagranicznych ostatniej dekady, uzyskując 42,4 proc. głosów.

Pozostali ministrowie, w tym Grzegorz Schetyna, Witold Waszczykowski i Zbigniew Rau, zdobyli kilkakrotnie mniej wskazań.

Sikorski wyróżnia się bogatym doświadczeniem politycznym, rolą w Partnerstwie Wschodnim i misji na Ukrainie.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie tygodnika "Wprost" Polacy ocenili ministrów spraw zagranicznych, którzy pełnili swoje funkcje w ostatnich dziesięciu latach.

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości - obecny szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, zdeklasował konkurencję.

Najlepszy minister spraw zagranicznych. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Na Sikorskiego zagłosowało 42,4 proc. respondentów, co stanowi wynik kilkukrotnie wyższy niż poparcie dla pozostałych polityków. Kolejne miejsca to już wyraźnie niższe odsetki wskazań.

Drugi w zestawieniu Grzegorz Schetyna zdobył jedynie 6,7 proc. głosów.

Na trzeciej pozycji, ex aequo po 5,7 proc., znaleźli się byli ministrowie: Witold Waszczykowski oraz Zbigniew Rau.

Dalej uplasowali się Szymon Szynkowski vel Sęk (4,4 proc.) i Jacek Czaputowicz (3,4 proc.). Aż 31,8 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zdania.

"To jest polityczny nokaut" - komentuje redakcja "Wprost", zwracając uwagę na wyjątkowo dużą przewagę obecnego szefa MSZ.

Radosław Sikorski. Jeden z najbardziej rozpoznawanych i doświadczonych polityków KO

Radosław Sikorski od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej polityki. Absolwent I LO w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego swoją karierę publiczną zaczynał w mediach.

W latach 1986-1989 pracował jako korespondent wojenny w Afganistanie i Angoli. Za wykonane tam reportaże otrzymał prestiżową nagrodę World Press Photo.

Do polityki trafił na początku lat 90. W 1992 r. jako wiceminister obrony narodowej zaangażował się w działania na rzecz przystąpienia Polski do NATO. Później pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka, a w latach 2005-2007 był ministrem obrony narodowej.

Najdłużej jednak związany był z resortem dyplomacji. Jako minister spraw zagranicznych w rządach Donalda Tuska (2007-2014) wspólnie z Carlem Bildtem zainicjował Partnerstwo Wschodnie, a w 2014 r. odegrał kluczową rolę w unijnej misji dyplomatycznej w Ukrainie w czasie wydarzeń na Majdanie.

Po zakończeniu pracy w MSZ był także marszałkiem Sejmu (2014-2015) oraz posłem do Parlamentu Europejskiego (2019-2023).

