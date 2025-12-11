W skrócie W 2025 roku nad Niemcami miało miejsce około 2000 przelotów dronów, z czego część powiązano ze statkami sterowanymi przez Rosję na Bałtyku.

Śledztwo niemieckich dziennikarzy wskazuje, że przeloty dronów skupiały się wokół instalacji wojskowych i infrastruktury krytycznej, często podczas ćwiczeń Bundeswehry i NATO.

Dane nawigacyjne rosyjskich statków, jak Lauga, HAV Snapper i HAV Dolphin, pokrywają się czasowo i lokalizacyjnie z incydentami dronów, wzbudzając podejrzenia o działania w interesie Rosji.

W 2025 roku Niemcy odnotowały około 2000 przelotów dronów nad swoim terytorium. Część z nich nie została zidentyfikowana i jak wynika z dziennikarskiego śledztwa "Bilda" i "Die Welt", zostały one powiązane z kontrolowanymi przez Rosję statkami towarowymi na Morzu Bałtyckim.

Dziennikarze "Bilda" i "Die Welt" wnikliwie przeanalizowali dane dotyczące wszystkich incydentów z udziałem dronów, które miały miejsce w Niemczech. Zapoznali się z publicznymi dokumentami, ale dotarli też do poufnych raportów niemieckich organów ścigania.

Niemcy. Przeanalizowali ruch obcych dronów. Pojawiały się w kluczowych punktach

Śledztwo nasunęło fundamentalny wniosek - przeloty bezzałogowców odbywały się głównie w pobliżu instalacji wojskowych. Chodzi o koszary i poligony szkoleniowe Bundeswehry, a także infrastrukturę krytyczną. Przeloty odbywały się także podczas ćwiczeń niemieckiej armii i NATO, co - jak czytamy - "miało znaczenie dla obrony narodowej i sojuszniczej". W niektórych przypadkach były to loty grupowe.

Analiza tras nawigacyjnych rosyjskich statków znajdujących się w obszarach aktywności dronów w tych samych godzinach ujawniła uderzające podobieństwa. Na przykład dziennikarze wzięli rosyjski frachtowiec Lauga. Dane nawigacyjne z 16 maja ukazują jego podróż przez Morze Północne. Zauważył to statek policyjny Poczdam, który zbliżył się do rosyjskiej jednostki.

"Nagle oficerowie widzą drony nad Laugą i nad swoim statkiem. Łącznie zaobserwowano siedem dronów. Krążyły przez długi czas wokół zespołu zadaniowego federalnej policji. Funkcjonariusze nie są w stanie określić, o jaki typ drona chodzi" - zrelacjonowali w swoim artykule dziennikarze.

Kilka dni później statek dotarł do Belgii, gdzie został skontrolowany, ale niczego nie znaleziono. Odnotowano jednak, że załoga składała się wyłącznie z Rosjan. Wcześniej Lauga spędziła długi czas w syryjskim mieście Tartus, gdzie znajduje się duża rosyjska baza wojskowa. Po inspekcji skierowała się do Petersburga, do terminalu należącego do Rosatomu, który obsługuje własne drony.

Europejski wywiad zgodny. "Działają w interesie Rosji"

Do podobnych incydentów dochodziło ze statkami HAV Snapper i HAV Dolphin. Jednostki należą formalnie do norweskiej firmy żeglugowej HAV Shipping AS, jednak jak zauważyli dziennikarze, statki przeszły wielokrotne przeglądy techniczne w stoczni Pregol w Kaliningradzie, obiekcie powiązanym z rosyjskimi strukturami wojskowymi.

To właśnie podczas ich przechodzenia wzdłuż niemieckich brzegów wykryto "ogromne roje dronów" nad Zatoką Kilońską, gdzie znajdują się stocznia ThyssenKrupp Marine Systems i inne niemieckie obiekty wojskowe. Załoga HAV Dolphin składała się w całości z Rosjan.

Dziennikarze wspomnieli o jeszcze jednym incydencie - z czerwca 2025 roku. W nadajniku radiowym marynarki w Dolnej Saksonii odpalony został alarm. Na miejscu wykryto drona. "Die Welt" zauważyło, że obiekt służy do komunikacji z niemieckimi okrętami podwodnymi i innymi statkami NATO. Bezzałogowiec miał przelatywać nad terenem około dwie minuty, a później udać się w nieznanym kierunku.

Europejskie agencje wywiadowcze stwierdziły, że postrzegają HAV Snapper i HAV Dolphin jako "jednostki, które z dużym prawdopodobieństwem działają w interesie Rosji".

Źródło: "Die Welt", Biełsat

