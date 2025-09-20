W sobotę po południu KWP w Olsztynie opublikowała komunikat dotyczące odnalezienia obiektu przypominającego drona.

"Dziś około godz. 14:00 w gm. Korsze (pow. kętrzyński) na polu około 50 metrów od zabudowań właściciel terenu ujawnił leżący obiekt przypominający drona" - czytamy na platformie X.

Korsze. Szczątki drona. Komunikat służb

Po przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli obiekt.

"Powiadomione zostały inne służby m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia" - podano.

Komunikat w tej sprawie opublikowała także Żandarmeria Wojskowa.

"Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w gminie Korsze, pow. kętrzyński. Informację o tym obiekcie przekazała Żandarmerii Wojskowej Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z okolicznych mieszkańców" - czytamy.

Korsze. Prokuratura o odnalezionym dronie

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, obiekt został znaleziony na prywatnym polu w miejscowości Studzieniec.

Właściciel odkrył szczątki drona w zaroślach na podmokłym terenie. Nie wiadomo, jak długo mogły się tam znajdować.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki drona znajdują się w tam od dłuższego czasu, prawdopodobnie od zeszłego tygodnia, o czym ma świadczyć ich stan, chociażby zabrudzenia - przekazał w rozmowie z Interia Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dodał, że to "dron typu wabik".

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

