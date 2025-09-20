Znaleźli kolejne szczątki drona. Najnowsze dane służb

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Na terenie gminy Korsze znalezione zostały szczątki drona. Policjanci zabezpieczyli obiekt, na miejscu działają też inne służby min. Żandarmeria Wojskowa i prokuratura. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki drona znajdują się w tam od dłuższego czasu, prawdopodobnie od zeszłego tygodnia - przekazał Interii Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Stanisławka w pow. zamojskim (zdj. ilustracyjne)
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Stanisławka w pow. zamojskim (zdj. ilustracyjne)Wojtek Jargi³oPAP

W sobotę po południu KWP w Olsztynie opublikowała komunikat dotyczące odnalezienia obiektu przypominającego drona.

"Dziś około godz. 14:00 w gm. Korsze (pow. kętrzyński) na polu około 50 metrów od zabudowań właściciel terenu ujawnił leżący obiekt przypominający drona" - czytamy na platformie X.

Korsze. Szczątki drona. Komunikat służb

Po przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli obiekt.

"Powiadomione zostały inne służby m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia" - podano.

Zobacz również:

Belweder w Warszawie
Polska

Dron nad Belwederem. Zarzuty i deportacja Ukraińca

Marta Stępień
Marta Stępień

    Komunikat w tej sprawie opublikowała także Żandarmeria Wojskowa.

    "Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w gminie Korsze, pow. kętrzyński. Informację o tym obiekcie przekazała Żandarmerii Wojskowej Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z okolicznych mieszkańców" - czytamy.

    Korsze. Prokuratura o odnalezionym dronie

    Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, obiekt został znaleziony na prywatnym polu w miejscowości Studzieniec.

    Właściciel odkrył szczątki drona w zaroślach na podmokłym terenie. Nie wiadomo, jak długo mogły się tam znajdować.

    - Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki drona znajdują się w tam od dłuższego czasu, prawdopodobnie od zeszłego tygodnia, o czym ma świadczyć ich stan, chociażby zabrudzenia - przekazał w rozmowie z Interia Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dodał, że to "dron typu wabik".

    Rosyjskie drony nad Polską

    W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

    Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

    Zobacz również:

    Dron spadł na teren oczyszczalni ścieków w Małopolsce (zdj. ilustracyjne)
    Małopolskie

    Dron na terenie oczyszczalni ścieków w Małopolsce. Gmina wydała komunikat

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Niższe ceny energii w przyszłym roku? Motyka w ''Gościu Wydarzeń'': Zdaniem naszego resortu jest to realnePolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze