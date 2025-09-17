Kolejny dron odnaleziony na Lubelszczyźnie. Trwa akcja służb

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

W kompleksie leśnym w gminie Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron - przekazała Polsatowi News podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy KMP w Zamościu. To kolejny obiekt odnaleziony w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie.

Drony nad Polską. Odnaleziono kolejny dron na Lubelszczyźnie (zdj. ilustracyjne)
Drony nad Polską. Odnaleziono kolejny dron na Lubelszczyźnie (zdj. ilustracyjne)Anita Walczewska East News

- Tuż przed godziną 11:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w kompleksie leśnym w gminie Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron. Skierowaliśmy tam patrol, który to potwierdził - przekazała w rozmowie z Polsat News podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Dodała, że teren został zabezpieczony. - Powiadomiliśmy służby i Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności. Nikt nie ucierpiał - podała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło.

Odnalezienie kolejnego drona. Apel szefa MON do obywateli

Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- W celu poszukiwań tych dronów aktywowaliśmy grupy poszukiwawcze WOT, poinformowane zostały wszystkie służby oraz administracja rządowa, która z poziomu wojewody koordynuje tymi działaniami - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wyraził także apel do społeczeństwa o nierobienie zdjęć znalezionych obiektów, ponieważ to ułatwia prace "naszym adwersarzom".

Zwrócił uwagę szczególnie na publikowanie fotografii, na których widnieją numery dronów. - To ułatwia naszym wrogom stworzenie raportu z przeprowadzonej akcji - tłumaczył minister.

- Wszystkie informacje powinny trafiać na policję, do żandarmerii wojskowej lub do prokuratury - dodał.

    Kolejny obiekt na Lubelszczyźnie. Trwa akcja służb

    Najprawdopodobniej znaleziony obiekt dostał się do naszego kraju w nocy z 9 na 10 września podczas rosyjskiego nalotu.

    Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w miejscowościach Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Korytnica, Czyżów, Przymiarki, Sobótka i Smyków.

    Większość z nich okazała się być niegroźnymi "wabikami". Nie wyrządziły one więc większych szkód i opadły lotem szybowcowym na pola lub pomieszczenia gospodarcze. Natomiast kilka z tych najgroźniejszych celów zostało zestrzelonych przez samoloty NATO.

      Drony nad Polską

      W zeszłą środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną na dotychczas niespotykaną skalę. Łącznie służby zarejestrowały 21 urządzeń; część z nich zestrzelono. Do incydentu doszło w trakcie ataku Rosji na Ukrainę.

      Szczątki dronów odnaleziono w kilku województwach; najwięcej na Lubelszczyźnie.

      Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.

      W związku z atakiem Czechy, Holandia i Wielka Brytania zadeklarowały wysłanie do Polski większej ilości sprzętu wojskowego.

      Co naprawdę uderzyło w dom w Wyrykach?Polsat News

