Kolejny dron odnaleziony na Lubelszczyźnie. Trwa akcja służb
W kompleksie leśnym w gminie Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron - przekazała Polsatowi News podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy KMP w Zamościu. To kolejny obiekt odnaleziony w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie.
- Tuż przed godziną 11:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w kompleksie leśnym w gminie Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron. Skierowaliśmy tam patrol, który to potwierdził - przekazała w rozmowie z Polsat News podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
Dodała, że teren został zabezpieczony. - Powiadomiliśmy służby i Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności. Nikt nie ucierpiał - podała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło.
Odnalezienie kolejnego drona. Apel szefa MON do obywateli
Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
- W celu poszukiwań tych dronów aktywowaliśmy grupy poszukiwawcze WOT, poinformowane zostały wszystkie służby oraz administracja rządowa, która z poziomu wojewody koordynuje tymi działaniami - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wyraził także apel do społeczeństwa o nierobienie zdjęć znalezionych obiektów, ponieważ to ułatwia prace "naszym adwersarzom".
Zwrócił uwagę szczególnie na publikowanie fotografii, na których widnieją numery dronów. - To ułatwia naszym wrogom stworzenie raportu z przeprowadzonej akcji - tłumaczył minister.
- Wszystkie informacje powinny trafiać na policję, do żandarmerii wojskowej lub do prokuratury - dodał.
Kolejny obiekt na Lubelszczyźnie. Trwa akcja służb
Najprawdopodobniej znaleziony obiekt dostał się do naszego kraju w nocy z 9 na 10 września podczas rosyjskiego nalotu.
Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w miejscowościach Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Korytnica, Czyżów, Przymiarki, Sobótka i Smyków.
Większość z nich okazała się być niegroźnymi "wabikami". Nie wyrządziły one więc większych szkód i opadły lotem szybowcowym na pola lub pomieszczenia gospodarcze. Natomiast kilka z tych najgroźniejszych celów zostało zestrzelonych przez samoloty NATO.
Drony nad Polską
W zeszłą środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną na dotychczas niespotykaną skalę. Łącznie służby zarejestrowały 21 urządzeń; część z nich zestrzelono. Do incydentu doszło w trakcie ataku Rosji na Ukrainę.
Szczątki dronów odnaleziono w kilku województwach; najwięcej na Lubelszczyźnie.
Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.
W związku z atakiem Czechy, Holandia i Wielka Brytania zadeklarowały wysłanie do Polski większej ilości sprzętu wojskowego.