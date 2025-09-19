W skrócie Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w Choinach na Lubelszczyźnie, gdzie poszukiwane są szczątki rakiety.

Obiekt mógł zostać użyty do zestrzelenia drona, a procesowe oględziny rakiety zaplanowano na piątek.

W nocy z 9 na 10 września Siły Powietrzne po raz pierwszy użyły uzbrojenia, zestrzeliwując drony naruszające polską przestrzeń powietrzną.

"Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona" - brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.

Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone w piątek 19 września - przekazała ŻW. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.

- Szczątki rakiety spadły na pole, teren niezamieszkany, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało - powiedział PAP rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.

- Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki rakiety, najprawdopodobniej polskiej. Jest to przedmiotem oględzin i badań - dodał.

Szczegóły akcji na antenie Polsat News przekazała reporterka Ewa Pajuro.

- Wieczorem osoba prywatna natrafiła na nietypowy obiekt o charakterze militarnym, który znajdował się na prywatnym polu. Dziś od wczesnych godzin porannych trwa akcja, oględziny oraz poszukiwania fragmentów rakiety, która prawdopodobnie brała udział w zestrzeleniu drona w nocy z 9 na 10 września - relacjonowała dziennikarka.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Choiny to jedno z najbliższych miejsc od stolicy województwa - do centrum Lublina jest zaledwie 30 kilometrów.

Drony nad Polską. Siły Powietrzne użyły uzbrojenia

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Pytania o to, co zniszczyło dom w Wyrykach. Szef MSZ: Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, co tam spadło Polsat News Polsat News