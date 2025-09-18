Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Kolejny dron znaleziony w kraju NATO. Premier apeluje o kontakt z Polską

Marcin Jan Orłowski

Łotewskie wojsko poinformowało o znalezieniu fragmentu drona na plaży w pobliżu Windawy. Jak przekazano, wrak prawdopodobnie został wyrzucony przez morze. Premier Łotwy poleciła swoim ministrom kontakt z Warszawą.

Dron bojowy odnaleziony na plaży na Łotwie
Dron bojowy odnaleziony na plaży na ŁotwieMaptiler.com / x.com/Latvijas_armijadomena publiczna

Zdjęcie szczątków maszyny wraz z krótkim komunikatem pojawiło się w mediach społecznościowych łotewskiej armii. Jak przekazano, fragment drona został odnaleziony na plaży w gminie Verve w pobliżu Windawy. "Zespół ds. usuwania niewybuchów NAF udaje się na miejsce zdarzenia, aby zbadać obiekt" - stwierdzono.

    Kilkadziesiąt minut później głos w sprawie zabrała premier Łotwy Evika Silina. Szefowa rządu w Rydze przekazała, że skontaktowała się już z ministrem obrony, który przekazał jej informacje dotyczące maszyny.

    Zapewniono także, że w dronie nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych.

    Łotwa. Dron znaleziony na plaży w pobliżu Windawy

    Silina we wpisie na platformie X poinformowała także o poleceniach wydanych ministrom obrony i spraw wewnętrznych.

    Szefowie resortów mają skontaktować się "z kolegami w Polsce w celu wyjaśnienia, czy dron jest tym samym, który znaleziono w Polsce w zeszłym tygodniu".

    "Naszym priorytetem było wzmocnienie granicy wschodniej, ale nie ulega wątpliwości, że równie ważna jest ochrona wybrzeża Morza Bałtyckiego poprzez instalację niezbędnych czujników" - podkreśliła premier Łotwy.

