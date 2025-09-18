Kolejny dron znaleziony w kraju NATO. Premier apeluje o kontakt z Polską
Łotewskie wojsko poinformowało o znalezieniu fragmentu drona na plaży w pobliżu Windawy. Jak przekazano, wrak prawdopodobnie został wyrzucony przez morze. Premier Łotwy poleciła swoim ministrom kontakt z Warszawą.
Zdjęcie szczątków maszyny wraz z krótkim komunikatem pojawiło się w mediach społecznościowych łotewskiej armii. Jak przekazano, fragment drona został odnaleziony na plaży w gminie Verve w pobliżu Windawy. "Zespół ds. usuwania niewybuchów NAF udaje się na miejsce zdarzenia, aby zbadać obiekt" - stwierdzono.
Kilkadziesiąt minut później głos w sprawie zabrała premier Łotwy Evika Silina. Szefowa rządu w Rydze przekazała, że skontaktowała się już z ministrem obrony, który przekazał jej informacje dotyczące maszyny.
Zapewniono także, że w dronie nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych.
Łotwa. Dron znaleziony na plaży w pobliżu Windawy
Silina we wpisie na platformie X poinformowała także o poleceniach wydanych ministrom obrony i spraw wewnętrznych.
Szefowie resortów mają skontaktować się "z kolegami w Polsce w celu wyjaśnienia, czy dron jest tym samym, który znaleziono w Polsce w zeszłym tygodniu".
"Naszym priorytetem było wzmocnienie granicy wschodniej, ale nie ulega wątpliwości, że równie ważna jest ochrona wybrzeża Morza Bałtyckiego poprzez instalację niezbędnych czujników" - podkreśliła premier Łotwy.