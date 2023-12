Siedmioosobowa sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych wczesnym popołudniem pozytywnie zaopiniowała wniosek Donalda Tuska .

Tusk jeszcze przed wylotem do Brukseli wziął udział w rządowym kolegium ds. służb specjalnych , podczas którego, jak mówił wcześniej w Sejmie, rozmawiano "o decyzjach, które chcemy podjąć i podejmiemy natychmiast".

Tomasz Siemoniak odpowiada za służby specjalne

Podkreślił też, że premier musi mieć zaufanie do służb specjalnych. "Donald Tusk już kiedyś, sam przyznał to wielokrotnie, popełnił pewien błąd, nie zmieniając szefa CBA, kiedy został premierem. Myślę, że on nie zrobi drugi raz takiego błędu, ponieważ tamten okazał się fatalny w skutkach" - ocenił polityk.