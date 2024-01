To wyraźna zmiana tendencji . Od sierpnia 2021 roku granica polsko-białoruska uginała się pod naporem migrantów, chcących przekroczyć bariery.

Ostatnie próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią odnotowano w piątek. "W dniu 26 stycznia do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się siedmiu cudzoziemców - chcieli uszkodzić barierę fizyczną. Wszyscy na widok patroli oddalili się w głąb Białorusi" - podano wówczas w komunikacie Straży Granicznej.

Granica Polska-Białoruś. Straż Graniczna wskazuje

W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys., w październiku - 2 tys. prób, a w listopadzie - blisko 1,5 tys.