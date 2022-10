Spotkanie rozpoczęło się w czwartek o godz. 10 w KPRM i trwało około godzinę.

Rafał Trzaskowski: Dystrybucja węgla to kompetencja rządu

- Odbyłem właśnie z premierem rozmowę głównie na temat kryzysu energetycznego, kwestii związanej z węglem i jego dystrybucją, ale też o tym, co spędza nam sen z powiek, czyli cenach energii - mówił po spotkaniu Rafał Trzaskowski.

- My, samorządowcy, od samego początku stoimy na stanowisku, że kwestia zakupu i dystrybucji węgla to nie jest odpowiedzialność samorządu. To jest odpowiedzialność rządzących. Ubolewam nad tym, że od miesięcy rząd się do tego nie przygotowywał, a mógł, bo było wiadomo, że coś się wydarzy - mówił prezydent stolicy.

Reklama

- Najważniejsza jest dla nas kwestia pomocy obywatelom. Jeżeli rządzący ten obowiązek będą nam próbowali narzucić, to mimo że nie zgadzamy się z tą filozofią przerzucania odpowiedzialności, to trzeba pomagać ludziom - mówił włodarz Warszawy, dodając, że w stolicy nie jest to duży problem, bo ma ona takich pieców około 4 tys. z 3 mln w Polsce.

- Dzisiaj rozmawiałem o konkretnych rozwiązaniach, przede wszystkim o kwestii transportu (węgla). Nie możemy odpowiadać za transport węgla z portów. Ustalenia polegają na tym, że węgiel będzie dostarczany na składowiska w pobliżu miast, później my pomożemy w dostarczeniu go mieszkańcom - wyjaśnił Trzaskowski.

Dodał, że Warszawa potrzebuje dla mieszkańców "czterech pociągów węgla". Jak wyjaśnił, to jest tyle, ile "spółki państwowe w Warszawie spalają w jeden dzień".

Zadeklarował, że samorząd może pomóc w transporcie węgla "na ostatniej mili". Przyznał, że cena węgla będzie atrakcyjna, kiedy "marże będą minimalne lub w ogóle ich nie będzie".

Trzaskowski: Pomoc samorządom to pomoc obywatelom

Prezydent Warszawy mówił także o cenach energii. - Trzeba pomóc obywatelom, ale trzeba pomóc także samorządom. To też pomoc obywatelom. Zapewnić wszystkim jednostkom, za które samorząd odpowiada, szpitalom, szkołom, transportowi publicznemu, wodociągom i innym jednostkom takie ceny, które pozwolą w kolejnych latach przetrwać kryzys, bo ceny dosłownie szaleją - ostrzegł.

- Ustalenie tej (stałej) ceny będzie też mieć wpływ na inflację - dodał.

- Zaczęliśmy od siebie. Wprowadziłem szereg decyzji, których celem jest oszczędzanie energii - mówił Trzaskowski.

Jego zdaniem cena energii "jest kluczowa, zwłaszcza dla mniejszych samorządów". Wspominał o nawet 1000-proc. podwyżkach w przypadku samorządów, które "nie mają na czym oszczędzać".

Kaczyński o węglu brunatnym: To się pali, to dymi. Jakoś ludzie w Bełchatowie żyją

Dodał, że z rozmów m.in. z Komisją Europejską nie wynika "do końca tak, że 20 proc. energii trzeba zaoszczędzić, by ta (stała) cena zaczęła obowiązywać".



- Chodzi o to, że samorządy muszą pokazać wysiłek. W innym przypadku Metro Warszawskie musiałoby być ukarane za to, że otworzyło kolejne stacje - wyjaśnił.

- Konieczny jest wysiłek samorządowy i my to w tej chwili w Warszawie robimy. Jak powiedział, mówiąc o 20-procentowej obniżce nie jest pewien, ile ona w rzeczywistości wyniesie. - Dopiero jak zobaczymy ustawę, będziemy mogli skalkulować ceny - powiedział.

- Na pewno zrobimy wszystko, aby te oszczędności były jak największe, ale będziemy się starać, aby nie odbiły się na mieszkańcach - dodał. Przyznał, że mówił premierowi, że ustalona cena prądu dla samorządów powinna być jeszcze niższa niż proponowana.

- Ale najważniejsze, to zapewnienie nam pewności funkcjonowania i żeby ta cena była ustalona - dodał.

Premier: Miasto stołeczne nie jest wyjątkiem

"Wielokrotnie mówiłem, że harmonijna współpraca rządu i samorządu jest gwarantem rozwoju. Miasto Stołeczne Warszawa nie jest tu wyjątkiem" - napisał premier na Facebooku po spotkaniu z Trzaskowskim.

"Dziś spotkałem się z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim, by ponad politycznymi podziałami omówić działania związane z walką z kryzysem energetycznym dla dobra Polski i Polaków" - napisał Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Bardzo dobrze przygotowane przepisy

Rafał Trzaskowski zarzucał w tym tygodniu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że nie został zaproszony na rozmowy z rządem dotyczące cen energii dla samorządów.

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowski potwierdził w Radiu Zet rzecznik rządu Piotr Müller. Trzaskowskiego zaprosił w środę sam premier, który był gościem Programu Trzeciego Polskiego Radia.

"Zapraszam go bardzo serdecznie, bo mogę mu wyjaśnić, na czym polegają te nasze dwie ustawy i myślę, że - tak jak inni samorządowcy - zobaczy, że jest tu szereg bardzo dobrze przygotowanych przepisów, które mają służyć mieszkańcom" - mówił Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu przyznał, że spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Rafała Trzaskowskiego.

W środę premier rozmawiał z samorządowcami na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował po spotkaniu, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty, a samorządowcy zgłosili do nich swoje uwagi. Zapowiedział, że rząd przyjmie projekty w najbliższych dniach, by w przyszłym tygodniu mogły być procedowane w Sejmie.

Z kolei we wtorek Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.



Na spotkaniach tych szef rządu przedstawiał samorządowcom założenia projektów ustaw dotyczących cen energii oraz dystrybucji węgla.