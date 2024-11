Warszawa. Tragiczna śmierć policjanta. Donald Tusk zabrał głos

Krótko przed godziną 19 głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu napisał w swoich mediach społecznościowych, że nie jest sędzią i to nie on wyda wyrok, ale mimo to wskazał swój osąd "tak po ludzku".