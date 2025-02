To będzie ciężka noc. W niektórych miejscach zaledwie -16 stopni

Szykuje się wyjątkowo mroźna noc. Po zachodzie słońca w rejonie Bieszczad i Tatr temperatura może spaść do zaledwie -16 stopni Celsjusza. Synoptycy zdecydowali o wydaniu w związku z tym alertow pierwszego stopnia dla pięciu powiatów na południu Polski. Obowiązują one do wtorkowego poranka.