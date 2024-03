Tadeusz Wojda szefem KEP. Terlikowski: Ładnie się chłopaki bawią

"Wybór arcybiskupa Tadeusza Wojdy - to wybór człowieka bez właściwości, bez poglądów, bez znaczenia. Nikt o nim nie słyszał, bo nie miał nic ciekawego do powiedzenia. I nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić." - dodał.