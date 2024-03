KEP. Abp Stanisław Gądecki odchodzi. Długa lista "chwil"

W słowach pożegnania wspomniał także o stosunku Kościoła do polityki. - Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani nawet centrum. Kościół jest po stronie Ewangelii - mówił podczas obrad abp Gądecki. - Nie znaczy to, że Kościół jest obojętny wobec wartości lub antywartości reprezentowanych przez poszczególne partie lub wobec kierunku, w jakim one zdążają - dodał.