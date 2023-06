Prezydent stolicy podziękował organizatorom parady, ambasadom i wszystkim organizacjom, które wspierają to wydarzenie.

- Ten sygnał z Warszawy płynie nie tylko do Polski, ale całego świata, że Warszawa jest europejska, że Warszawa jest uśmiechnięta, że Warszawa jest tolerancyjna. To jest dla nas niesłychanie istotne - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski podziękował też mer Paryża Anne Hidalgo za przybycie na marsz.

- To dla nas bardzo ważne, dlatego że my w pakcie wolnych miast demonstrujemy przywiązanie do wartości. I ta solidarność i wzajemne wspieranie się jest niesłychanie istotne - podkreślił prezydent Warszawy.

Parada Równości: Utrudnienia w Warszawie

W związku z paradą planowane są zmiany w organizacji ruchu. Podczas formowania się szyku parady możliwe jest zamknięcie w tym czasie ulicy Świętokrzyskiej, a także ulicy Emilii Plater i Marszałkowskiej. Potem, do godziny 17 policja może decydować o zamykaniu kolejnych ulic na trasie demonstracji, a także dróg krzyżujących się z trasą przemarszu.

W miarę przemieszczania się parady wprowadzane będą również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Innymi trasami kursować będą autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i w Alejach Jerozolimskich. Trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 17, 22, 24, 33, 35, 36, 78.

W czasie trwania parady bez problemów kursują obie linie metra.