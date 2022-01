Po godzinie 13 w czwartek 13 stycznia Sejm zajął się sprawą Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 w Sejmie. "Mówimy o ustawie spóźnionej"

- Mając na względzie obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen uzasadnionym jest obniżenie stawki VAT na żywność, gaz oraz nawozy. Zaistniały projekt jest związany z bardzo trudną sytuacja gospodarczą. Zawarte w nim rozwiązania mają więc często charakter specyficzny - mówił poseł wnioskodawca Adam Gawęda.



Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał poseł Andrzej Kosztowniak. - Takiej formy wsparcia i obniżenia podatku VAT w historii naszego kraju jeszcze nie było. Bardzo konkretną pomoc uzyskają rolnicy. To jest druga odsłona walki polskiego rządu z inflacją. Pierwsza Tarcza Antyinflacyjna zredukowała inflację o około jeden do półtora punktu procentowego - podkreślił polityk.



Na te słowa odpowiedziała posłanka KO Krystyna Sibińska. - Ładną cenzurkę tu wystawiacie polskiemu rządowi. Mówimy o ustawie spóźnionej. Piszemy poprawkę, a wy odrzucanie te poprawkę. Dlaczego? Bo to my ją zaproponowaliśmy? Po co wam ta informacja o obniżonym podatku VAT, która ma opublikować każdy przedsiębiorca? Może sami ja napiszecie? I co tam się znajdzie? Logo PiS? Że "Mateusz łaskawy" to załatwił? - pytała parlamentarzystka.

- W ostatnim roku zarobiliście 25 miliardów. Co z tym zrobił rząd? Pytam - mówiła Sibińska.



Po niej na mównicy pojawił się Tomasz Trela z Lewicy. - To jest projekt pana premiera Morawieckiego i KPRM. To oni powinni tu wyjść i powiedzieć, kto ustalił, że do lipca będzie źle, a od sierpnia już będzie dobrze. Musimy postępować tak, żeby nasi obywatele nie doznali terapii szokowej, gdy te przepisy i ulgi się skończą - wzywał polityk.

W podobnym tonie wypowiadali się Jan Szopiński z Lewicy oraz Jarosław Rzepa z PSL. - Mam wrażenie, że żyjemy w wielkim chaosie energetycznym. Nie widzę jednak żadnej strategii długofalowej, którą moglibyśmy wszyscy poprzeć - zaznaczył Rzepa.



- To wszystko są propozycje Konfederacji. Tylko gdy my je przedstawialiśmy, usłyszeliśmy, że są one niezgodne z przepisami Unii Europejskiej. Wyciągnijcie wreszcie wnioski i odrzućcie tę politykę - mówił z kolei Robert Winnicki z Konfederacji.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 w Sejmie. Co zakłada?

Debata nad Tarczą Antyinflacyjną 2.0 w Sejmie trwa od środy. To wtedy projekt ustawy trafił do Sejmu. Po burzliwej debacie trafił on do sejmowej komisji. - Zmiany będą skutkować obniżeniem dochodów państwa szacunkowo o 11 mld 600 mln zł . To kwota realnej pomocy dla naszych obywateli - przekazał poseł wnioskodawca Andrzej Kosztowniak - zapewniał w Sejmie poseł wnioskodawca Andrzej Kosztowniak.



Co zakłada Tarcza Antyinflacyjna 2.0? Jak informowaliśmy w Interii rząd zakłada obniżenie podatku VAT do zera m.in. na gaz, nawozy oraz żywność. Jak przekazał w czasie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki, ustawa ma zapewnić także zmniejszenie podatku VAT na ciepło (do 5 proc.) oraz na paliwa (do 8 proc.).

Jak dodał premier Mateusz Morawiecki, obniżki podatku VAT planowane są od lutego przez najbliższe sześć miesięcy.

Pytany o zerowy VAT na żywność Morawiecki podkreślił, że chodzi o "produkty podstawowe", które dotychczas były objęte podatkiem VAT w wysokości pięciu procent. - Przewidujemy wszelkie możliwe kontrole oraz działanie UOKiK w ramach weryfikowania tych cen - zaznaczył premier.