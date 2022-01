We wtorek 11 stycznia chwilę po godzinie 14 odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Przemówienie szefa rządu było poświęcone Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Morawiecki: Obniżymy VAT na żywność i paliwo

- Ta tarcza ma pomóc milionom Polaków w zachowaniu pieniędzy. Mamy trudne czasy, dlatego tym bardziej musimy zadbać o siebie - podkreślił premier Morawiecki. Jak zaznaczył, 80 proc. wpływu na ceny i inflacje mają "czynniki zewnętrzne, manipulacje gazowe i polityka Unii Europejskiej".

- Za ponad połowę dzisiejszej ceny prądu odpowiada polityka Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że wszystkie firmy to pokazują, także prywatne. Trzeba walczyć z klimatem, Europa odpowiada za osiem procent tego klimatu. Czy to jest jednak dobra ścieżka? Wątpię - podkreślił Morawiecki.



Reklama

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Morawiecki zapowiada kolejne obniżki

Jak dodał premier, odpowiedzialny rząd walczy z problemami. - Idziemy dalej z naszymi śmiałymi planami. Zdaniem ekspertów ta pierwsza Tarcza Antyinflacyjna ścięła od jednego do półtora punktu procentowego inflacji. Tarcza Antyinflacyjna 2.0. ma mieć taki sam efekt - mówił szef rządu.



Polityk zapowiedział. że rząd obniża do zera VAT na produkty żywnościowe. Obniżony zostanie też podatek VAT na paliwo z 23 do ośmiu procent. - To powoduje, że na każdy produkt powinny spaść ceny już od lutego. Sprawdzajmy, jakie te ceny są dziś, a jakie będą na początku przyszłego miesiąca. Tylko z tytułu VAT-u na żywność w portfelu każdej rodziny zostanie 45 złotych - mówił premier.



Morawiecki dodał również, że w związku z Tarczą Antyinflacyjną 2.0. rząd decyduje się na obniżanie VAT-u na gaz. Podatek ma spaść do zera procent. - Do zera spadnie również podatek VAT na nawozy. Ich wysoka cena przełożyć się może na wysokie ceny żywności już wkrótce. My ścinamy ten wierzchołek inflacji - tłumaczył Morawiecki.





Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Założenia rządu

Już wcześniej Morawiecki w wywiadzie dla Interii zdradził niektóre założenia Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. - Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim i Pawłem Czuryłą.



Szef polskiego rządu zapowiedział m.in. obniżkę VAT na ceny paliw. Dzięki temu cena litra benzyny i diesla ma spaść od 60 do 70 groszy, czyli do poziomu około pięciu złotych.

- Pamiętajmy, że na początku grudnia 2021 r. litr kosztował już ponad 6 zł. Najpierw był pierwszy ruch, cena spadła zgodnie z zapowiedziami do ok. 5,70 zł, a teraz obniżymy ją o kolejne 60-70 groszy. To kolejne zapowiadane przez nas działanie, które ma pomóc w codzienności polskim rodzinom i polskim przedsiębiorcom. Cena paliwa przekłada się przecież na zdecydowaną większość cen - podkreślał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interii.

Czytaj cały wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Rządowa tarcza antyinflacyjna. Premier przedstawił szczegóły Polsat News