Środa jest bardzo ciepła od samego rana. O godz. 8:00 w Zielonej Górze termometry pokazały 23,5 st. C. Najchłodniej było w Kłodzku i Lesku, jednak nawet tam było 16,2 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wtorek okazał się upalny na zachodzie: w Słubicach było 31,1 st. C. To był pierwszy dzień fali upałów, która w środę swoim zasięgiem obejmie niemal całą Polskę.