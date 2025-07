W związku z zagrożeniem pożarowym władze Macedonii Północnej wprowadziły zakaz wchodzenia do lasów. Restrykcje obowiązują od wtorku i będą trwać do końca sierpnia - przekazały lokalne media. Z restrykcji wyłączono macedońskie parki narodowe oraz Górę Wodno - popularną atrakcję turystyczną znajdującą się w pobliżu stołecznego Skopje.

Rekordowym dniem była niedziela, 29 czerwca, kiedy w miejscowości Mora słupek rtęci pokazał 46,6 st. C. W tym samym dniu, jak przekazała IPMA, zanotowano też najwyższą w historii w czerwcu minimalną temperaturę powietrza - 33,5 st. C, w mieście Portalegre.

Dziennik zamieszcza też apel o to, by w godzinach ekstremalnych upałów nie zamawiać dostaw jedzenia. "To my, klienci musimy chronić dostawców"- zaznacza.