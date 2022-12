Tak będą wyglądały rachunki za gaz w 2023 roku. Kto dostanie dodatek do gazu?

Prezydent podpisał ustawę o zamrożeniu kwoty gazu ziemnego w 2023 roku. Ogłoszone zostały także szczegóły dotyczące "dodatku do gazu". Ile wyniesie dofinansowanie? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Sprawdźmy wysokość opłat za gaz oraz wysokość dopłaty.

Cena gazu ziemnego: Ile będzie kosztować w 2023 roku?

Ogłoszone zostały ceny gazu ziemnego na 2023 rok. Wysokość rachunków zostanie zamrożona według stawek z roku obecnego. Wynika z tego, że od 1 stycznia za 1 MWh gazu zapłacimy maksymalnie 200,17 zł. Od nowego roku należy jednak doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.



Dla najuboższych przewidziany jest specjalny "dodatek do gazu". Wynosi on równowartość podatku.

"Dodatek do gazu" otrzymają osoby, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny. Muszą one jednak spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest zarejestrowanie tej formy ogrzewania w CEEB . Wnioski można było składać do 21 grudnia 2022. Po tym terminie zgłosić się mogą jedynie osoby, które nie posiadają jeszcze wpisu.

Dofinansowanie otrzymają również osoby spełniające wymogi dochodowe. Progi wynoszą:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Według minister klimatu i środowiska w progu dochodowym znajduje się około 300 tysięcy rodzin.

Aby otrzymać dofinansowanie, musimy złożyć stosowne wnioski. Należy je złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Termin składania dokumentów upływa 29 lutego 2024 roku. Należy do nich dołączyć również załączniki. Wymagana jest:

Umowa z dostawcą paliw gazowych,

Dowód uiszczenia opłaty za fakturę,

Faktura potwierdzającą dostarczanie paliw gazowych przez firmę, z którą ma się zawartą umowę.

Przy przyznaniu "dodatku do gazu" nie ma obowiązku wystawienia decyzji. Jest ona wystawiana wyłącznie przy odrzuceniu lub zmianie wniosku.

