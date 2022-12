Najlepsza metoda na mniejsze rachunki. Możesz dostać więcej pieniędzy w ramach dopłat

Od 1 grudnia premia termomodernizacyjna wzrosła z 16 proc. do 26 proc. kosztów inwestycji. Ustawowe zwiększenie finansowania jest odpowiedzią na trwający kryzys energetyczny. Rosnące ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Poprawa efektywności energetycznej budynków to najlepsza metoda na zmniejszenie wysokości opłat. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE), premia wyniesie aż 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Zdjęcie Ocieplanie budynku mieszkalnego, zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziolek / East News