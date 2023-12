Marek Suski podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu wystąpił do marszałka z wnioskiem formalnym o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów . Jego zdaniem doszło bowiem do kuriozalnej sytuacji, w której wnioskodawca projektu tzw. ustawy wiatrakowej , nie zna szczegółów projektu.

- Pan zapewne nie wie, panie marszałku, co się tam wczoraj wydarzyło. Otóż poseł sprawozdawca, upoważniony w imieniu klubu do prezentowania projektu, poprosił jakiegoś tajemniczego pana do odpowiedzi na pytania, ponieważ nie znał tego projektu . Tak było - stwierdził Suski.

- Otóż szanowni państwo, zapytaliśmy, kim jest ten tajemniczy człowiek, po dłuższej chwili otrzymaliśmy informację, że jest to przedstawiciel Instytutu Obywatelskiego pan Adam Romanowski. Po sprawdzeniu, na stronach tego Instytutu nie znaleźliśmy tego pana, natomiast jest on współwłaścicielem, założycielem kancelarii adwokackiej, która reprezentuje duże firmy energetyczne - dodał. Słowa posła PiS wywołały ogromne poruszenie na sali sejmowej i okrzyki "lobbyści".

Ustawa wiatrakowa. Buda: Zapach lobbingu

Do sprawy, z mównicy sejmowej, odniósł się także poseł Waldemar Buda . Jego zdaniem doszło do historycznej i jednocześnie kuriozalnej sytuacji, w której osoba spoza parlamentu jest autorem ustawy .

- Na pytania do posła wnioskodawcy była odpowiedź: " Może ten pan, który obok mnie siedzi, odpowie ". Czegoś takiego w polskim parlamentaryzmie jeszcze nie było, żeby przyprowadzać osobę trzecią, która ma za posła wykonywać obowiązki. (...) Jeszcze nigdy w swoim życiu nie miałem sytuacji, gdy zabierałem osobę trzecią, która siadała obok mnie i jak ktoś się mnie o coś pytał, to ja odpowiadałem, że "nie wiem, ale ten pan wie" - stwierdził.

- Ten pan przyznał się, że część tej ustawy sam pisał. Jeżeli to jest ta nowa jakość, nowe standardy tworzenia prawa, to obawiam się co może być dalej - podkreślił. Obecność Adama Romanowskiego na obradach komisji skomentował także Sebastian Kaleta. We wpisie w mediach społecznościowych określił sytuację jako "Afera Rywina bis".