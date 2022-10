Zmiany w emeryturach od nowego roku. Kogo obejmą i ile można zyskać?

Polska Nawet 20 tys. zł dofinansowania dla rolników. Z wnioskiem trzeba się pospieszyć

Jeśli zapisy nowego projektu wejdą w życie, podstawowe świadczenia rolnicze zostaną powiązane z wysokością najniższej emerytury w systemie powszechnym. Najwięcej kontrowersji budzą jednak przepisy przyznające ubezpieczonym w KRUS dużym rolnikom specjalny dodatek. Jego wielkość ma zależeć od powierzchni posiadanego gospodarstwa - dodatek wyniesie odpowiednio od 1,2 proc. do 4,8 proc. do emerytury podstawowej.

Wyższa emerytura podstawowa dla rolników

Na wysokość podstawowej emerytury rolniczej wpłynie powiązanie jej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. W 2023 r. jej minimalna wartość wzrośnie więc w obu przypadkach do 1588,44 zł. Do tej pory podstawowe świadczenie rolnicze wynosiło 1 084,58 zł.

Jak uzasadniają sami twórcy projektu, obecny sposób waloryzacji emerytur, nie gwarantowałby wzrostu świadczeń na żadnym z przewidywanych poziomów.

Specjalny dodatek do podstawowej emerytury rolniczej będzie przysługiwał za każdy rok opłacania dodatkowej składki. Najwięcej zyskają rolnicy, których wielkość gospodarstwa przekracza 300 ha - w tym przypadku to 4,8 proc. dodatku.

Rolnicy posiadający pomiędzy 150 ha a 300 ha dostaną 3,6 proc., w przypadku użytków rolnych od 100 ha do 150 ha będzie to 2,4 proc. Rolnicy posiadający od 50 ha do 100 ha ziemi mogą liczyć na 1,2 proc. dodatku do świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że rolnicy z największym areałem mogą liczyć na ponad 900 zł dodatku do emerytury - wylicza Business Insider.

