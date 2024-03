Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał zlecenie do prezesa NIK, by Izba dokonała "przekrojowego przeglądu przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, a w szczególności Kościołem katolickim". Jeden z liderów Koalicji 15 października poinformował o tym w mediach społecznościowych. "To jest taki trick, że do Rydzyka zapuka NIK" - brzmi opis nagrania.