Szwedzi proponują: Polska z myśliwcami Gripen. Znamy szczegóły

"Od kwietnia do czerwca w Polsce będzie stacjonować od sześciu do ośmiu samolotów Gripen z pilotami i personelem serwisowym, którzy będą patrolować polską przestrzeń powietrzną i brać udział w programie nadzoru przestrzeni powietrznej NATO" - podał dziennik "Aftonbladet".

Szwedzki rząd postawił sobie za cel większe zaangażowanie na wschodniej flance Sojuszu poprzez kontynuowanie misji patrolowych NATO również w lecie - wynika ze słów minister. Co więcej, Sztokholm chciałby dołączyć do operacji dostarczania broni do Ukrainy.