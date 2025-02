Nowy sztab wojsk lądowych NATO w Finlandii. "Sygnał dla Rosji"

- To także sygnał dla Rosji , że Finlandia jest pełnoprawnym członkiem NATO . Rola Sojuszu w obronności Finlandii jest mocna, a Finlandia ma z roku na rok coraz silniejszą obronę - oznajmił.

Nowa struktura dowódcza NATO (MCLCC, Nato Multi Corps Land Component Command), pierwsza taka na terenie Finlandii, zostanie utworzona przy sztabie generalnym fińskich sił zbrojnych w Mikkeli, stolicy Sawonii, regionu nad największym fińskim jeziorem Saimaa. Stamtąd drogą lądową do granicy z Rosją w Imatrze jest ok. 140 km, zaś w linii prostej przez pojezierze - ok. 100 km.