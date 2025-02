Francuski minister ujawnia. Pierwsze myśliwce Mirage 2000 już w Ukrainie

Ukraińscy piloci i mechanicy przeszli szkolenie we wschodniej Francji w zakresie obsługi samolotów, które dostosowano do walki z rosyjską armią. W październiku 2024 r. Lecornu informował o zainstalowaniu sprzętu do ataków na cele naziemne oraz przeciwko rosyjskim środkom zakłócania. Francuski portal AvionsLegendaires informował, że maszyny przystosowano do przenoszenia francusko-brytyjskich pocisków SCALP/Storm Shadow.