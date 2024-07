- Nauczyciele nareszcie mogą patrzeć w oczy uczniom i uczciwie wymagać. Bo to, co jest zaproponowane, jest do przeczytania przez każdego, nawet przeciętnego ucznia - komentuje zmiany w liście lektur polonistka. Od września uczniów obowiązywać będzie "odchudzona" podstawa programowa. Zmiany dotyczą w sumie, jak mówi MEN, aż 18 przedmiotów. Nauczyciele wskazują: problem w tym, że w przypadku niektórych zmiany są minimalne, wręcz redakcyjne. Choć zapowiadano redukcję aż o 20 procent. "To jak promocja w sklepach" - komentuje jeden z pedagogów.